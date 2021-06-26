الأهلي المصري يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

المستقلة/- حقق الأهلي المصري فوزا عريضا على حساب ضيفه الترجي التونسي بنتيجة (3-0) على ملعب الأهلي بمدينة السلام بالقاهرة في جولة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي ، حامل اللقب ، إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي بعد إقصاء الترجي بعد تفوقه ذهابا بنتيجة 1-0 في تونس بجانب جولة الإياب.

وضرب المارد الأحمر موعدا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في اللقاء النهائي للبطولة الذي يقام يوم 17 يوليو المقبل على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء المغربية.