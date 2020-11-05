الأمن الوطني يلقي القبض على ثلاثة عناصر ارهابية في الانبار

المستقلة .تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار من القاء القبض بناءً على موافقات قضائية على ثلاثة عناصر ارهابية يعملون بما يسمى ديوان الجند التابع الى ولاية الجزيرة بصفة عناصر امنية.

وقال بيان عن الجهاز أن القاء القبض تم بعد ورود معلومات استخبارية وتكثيف الجهد الميداني، مبينا انه تم تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بجمع المعلومات لصالح عصابات داعش عن الضباط والمنتسبين والمتعاونين مع الاجهزة الامنية لغرض تصفيتهم.

وااشر البيان الى إحالة الثلاثة الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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