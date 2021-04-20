الأمن السعودي يبدأ فرض عقوبات على مروجي “شائعات كورونا”

المستقلة/-أحمد أعلن جهاز الأمن العام السعودي، اليوم الثلاثاء، رصد عدد من “الشائعات المغلوطة” عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بصدد تطبيق العقوبات والغرامات على من يروجها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” الحكومية.

وقال الشويرخ إن المملكة اتخذت عددًا من الإجراءات والتدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، ما جعلها في مقدمة الدول في السيطرة على الفيروس.

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات حماية المجتمع من المعلومات المغلوطة التي يروج لها عن الفيروس.

وحول خطوة هذه المعلومات الزائفة، أوضح المتحدث أنها قد تدفع بعض المواطنين أو المقيمين إلى اتخاذ قرارات بناء عليها، موضحًا أن العقوبات المقررة ضد مروجى شائعات كورنا ستؤدي إلى الحد منها.

وأمس الإثنين أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال (نحو27 ألف دولار) ولا تزيد عن مليون ريال (267 ألف دولار)، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو كلتا العقوبتين، لكل من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة كورونا.