الأمم المتحدة للفنون تمنح الأديبة والشاعرة سارة السهيل جائزة نازك الملائكة 

الأمم المتحدة للفنون تهدى الأديبة والشاعرة سارة السهيل جائزة نازك الملائكة المستقلة/- كرمت الأمم المتحدة للفنون في دورتها الثالثة من مهرجان قديم وجديد ألأديبة والشاعرة سارة السهيل بجائزة (نازك الملائكة) بوصفها امتداد لإبداع للشاعرة الراحلة، من خلال كتاباتها فى مجال ادب الأطفال والشعر.

وتسلمت السهيل الجائزة من الدكتور نبيل رزق رئيس المهرجان فى احتفالية يونارتس قديم وجديد الذى اقيم بالقاعة الملكية بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتسريع بقاهرة المعز.

و عبرت الكاتبة والأديبة سارة السهيل عن سعادتها بالتواجد فى احتفالية الأمم المتحدة (قديم وجديد) وسط كوكبة من الفنانين ،في الاحتفالية تربط بين القديم والجديد، بين زمن الفن الراقي والفن الجميل والأجيال المعاصرة للمحافظة على التراث.

وقالت السهيل “الشكر الخالص لمصر أم الدنيا باحتوائها لي ودعمها لتجربتي منذ البدايات في كتاباتي لأدب الطفل والشعر، واحتضانها لي عبر مبدعيها ومفكريها و فنانينها ونقادها واعلاميها حتي أواصل رحلتي الادبية”.

واضافت “شكر خاص جدا لمنظمة الامم المتحدة للفنون لتخليدها الذكرى العطرة للشاعرة نازك الملائكة أحد رواد الشعر الحر، والتي ملأت الدنيا شعرا ونقدا وتركت ميراثا أدبيا تأثر به الكثيرون وأنا واحدة منهم طبعا. واختيارها لي تكريم كبير بجائزة شاعرة من الشعراء العظام وهي السيدة نازك الملائكة التي غيرت مسار الشعر العربي”.

كما قدمت السهيل الشكر والامتنان لمنظمة الامم المتحدة للفنون “لاختيارهم لشخصي وتجربتي ومنحي جائزة الشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة، وانه لفخر لي لأن اكون في وسط هذه الكوكبة من فناني الزمن الجميل الذين امتعوا شعوب العالم العربي من المحيط الي الخليج بفنهم الراقي”.

واشارت الى أن الرابط بينيها وبين نازك الملائكة “قد يكون جغرافيا من حيث الجذور الجغرافية، وتشرب الحضارة والثقافة العربية بمذاق عراقي، ولكن ايضا هناك روابط انسانية مشتركة بيننا، فكلانا نشأ ببيت علمٍ وأدب، فنازك شبت في رعاية أمها الشاعرة سلمى عبدالرزاق أم نزار الملائكة وأبيها الأديب الباحث صادق الملائكة، مثلما نشأت لاب عراقي رغم انه شيخ قبيلة الا انه مناضل ومثقف وكان بيته يفد اليه كبار المبدعين، وأم عشقتني في الادب والشعر وحب العروبة”.

وتابعت “وكما عاشت نازك الملائكة حياتها متنقلة بين عدد من العواصم العربية من موطنها العراق ثم عمان ثم القاهرة التي احتضنتها وحافظت علي ميراثها الشعري واحتفت ولا تزال بسيرتها وعطائها الابداعي، وكأنها بنت مصر تماما وتوفت بها عام2007، فإنني ايضا ساقتني الاقدار لتجربة مشابهة من حيث الاقامة بالأردن والعراق ومصر والدراسة بلندن وعمان والقاهرة “.

يذكر ان المهرجان شهد تكريم الفنان سامح حسين بمنحه جائزة نجم الكوميديا الراحل فؤاد المهندس،و المطرب السعودي هيثم الشاولي بمنحه جائزة الموسيقار الراحل فريد الأطرش، والمخرج أحمد صقر الذي منح جائزة المخرج الراحل يحي العلمي، والفنانة غادة نافع التي حصلت على جائزة النجمة ماجدة الصباحى وتسلمها معها زوجها وابنها وحفيد ماجدة الصباحي، اما الفنانة ميرنا وليد فمنحت جائزة النجمة سعاد حسنى سلمتها لها شقيقتها جيهان حسني، والفنانة مروى ناجى جائزة النجمة شادية سلمتها لها ليلى أغا بنت شقيقة شادية، والمطرب نادر أبو الليف جائزة محمود شكوكو سلمها ابنه امير شكوكو، والفنان حمزة العيلى جائزة صلاح منصور، والفانة فادية عبد الغنى جائزة سناء جميل، والسيناريست مجدى صابر جائزة اسامة انور عكاشة سلمتها ابنته نسرين اسامة انور عكاشة، والفنانة سيمون جائزة سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة.

وتم منح الدكتوراه الفخرية لرجل الأعمال دكتور ابراهيم الدسوقي نصر، والدكتور اسماعيل نصر الدين .