الأعلى للإعلام يصدر قرارا بشأن ريهام سعيد بعد حلقة “صيد الثعالب”

المستقلة/ منى شعلان/ علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بعودة برنامجها “صبايا الخير”، مرة ثانية، عقب التحقيق معها، وتعهدها بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة بثه.

ونشرت ريهام قرار المجلس الأعلى للإعلام، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات”انستغرام”، وعلقت عليه قائلة: “الحمد لله”.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانًا كشف فيه تفاصيل التحقيقات بشأن برنامج “صبايا الخير” والإعلامية ريهام سعيد، بعد أن تقرر إيقاف البرنامج بعد حلقة صيد الثعالب.

وقال المجلس في بيانه، إن التحقيقات انتهت اليوم، ولا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج، وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، ويشرط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.

وفي وقت سابق، نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع من الجزء الثاني لحلقة “صيد الثعالب” والتي تسبب في إيقاف برنامجها “صبايا الخير” وأثارت استياء الرأي العام المصرى.

ونشرت ريهام سعيد الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، قائلة: ”ده الجزء التاني من الحلقة اللي ما تذاعش.. الحلقة كانت عن الصيادين مش الحيوانات”.