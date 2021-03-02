الأسواق الناشئة تستقبل تدفقات نقدية بأقل وتيرة خلال 6 أشهر

المستقلة/-استقبلت الأسواق الناشئة تدفقات نقدية بأقل وتيرة في 6 أشهر خلال فبراير/شباط، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

وقال معهد التمويل الدولي في تقريره الشهري، اليوم الثلاثاء، إن المستثمرين الأجانب ضخوا 31.2 مليار دولار في الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة خلال فبراير/شباط الماضي، وهى أدنى وتيرة شهرية منذ أغسطس/آب، مقارنة مع 52.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.

وجذبت أسواق الأسهم في الاقتصاديات الناشئة 8.4 مليار دولار في الشهر الماضي، منهم 7.8 مليار دولار إلى الأسهم الصينية.

وكانت التدفقات الصافية البالغة 0.6 مليار دولار إلى الأسواق الناشئة الأخرى باستثناء الصين هي القراءة الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول.

في حين استقبلت سندات الأسواق الناشئة تدفقات نقدية بقيمة 22.8 مليار دولار خلال فبراير/شباط الماضي.

وبلغ إجمالي التدفقات إلى السندات في الصين 9.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 10 أشهر، في حين أن بقية الأسواق الناشئة استقبلت 13.5 مليار دولار، أي أعلى بقليل من متوسط 12.1 مليار دولار على مدى الأشهر الـ 12 الماضية.

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