الأسواق الاماراتية تربح 14.9 مليار درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي

المستقلة/- استقرت مؤشرات السوق الاماراتية في المنطقة الخضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي نحو 14.9 مليار درهم.

وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي بنحو 1.9 بالمائة، إلى مستويات 5266.71 نقطة، مقابل نحو 5163.74 نقطة الأسبوع السابق له.

وارتفع سوق دبي المالي بنسبة 2.9٪ إلى مستوى 2702.34 نقطة، مقابل الأسبوع السابق له عند مستوى 2625.66 نقطة.

تعاملات المستثمرين

وسجل الأجانب صافي شراء لأسهم دبي بقيمة 133.68 مليون درهم، فيما سجل الأجانب صافي مبيعات لأسهم دبي بقيمة 177.36 مليون درهم.

وفي سوق أبو ظبي قام الأجانب بعمليات بيعية وصلت قيمتها إلى 647.02 مليون درهم، في حين قاموا بعمليات شرائية بقيمة بلغت نحو 824.38 مليون درهم.