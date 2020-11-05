الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في العراق 2020 – 2021

المستقلة/- شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.

وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق العراقي، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.

وشهدت الأسواق العراقية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

اوبل أسترا

– اوتوماتيك / هاى لاين 2021 1400 CC تربو 20355.07$

اوبل كروس لاند

– اوتوماتيك / ELEGANCE 2020 1200 CC 20672.48$

– اوتوماتيك / TOP LINE 2020 1200 CC 22262.72$

اوبل جراند لاند

– اوتوماتيك / ELEGANCE 2020 1600 CC 28623.68$

– اوتوماتيك / HIGH LINE 2020 1600 CC 31168.06$

– اوتوماتيك / TOP LINE 2020 1600 CC 33076.35$

اوبل أنسيجنيا

– اوتوماتيك / ELEGANCE / GRAND SPORT 2020 1500 CC 29896.51$

– اوتوماتيك / GRAND SPORT / HIGH LINE 2020 1500 CC 31804.79$

– اوتوماتيك / GRAND SPORT / TOP LINE 2020 1500 CC 35615.01$