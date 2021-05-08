الأسد يصدر مرسوم رئاسي يمنح 50 ألف ليرة للعاملين و40 ألفا للمتقاعدين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ صدر في سوريا مرسوم رئاسي بصرف منحة قدرها 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين، و40 ألفا لأصحاب المعاشات.

وبحسب الوكالة العربية السورية “سانا” فقد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يحمل رقم 14/ لعام 2021 يقضي بصرف منحة قدرها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألفا لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.

وقد أوضح المرسوم الرئاسي أن الاستفادة من منحة الـ50 ألف ليرة تشمل”كل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تُطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً”.

كما أكد على أن منحة الـ40 ألفا يستفيد منها أصحاب المعاشات التقاعدية بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 1972 والقانون رقم /43/ لعام 1980، وكذلك أسر أصحاب المعاشات، مشترطا أن يتم توزيعها على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

وشدد المرسوم على إعفاء تلك المنحة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، محددا مصادر تمويلها في كل المؤسسات المعنية بها.

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