الأسبوع المقبل..سامسونغ تستعد للكشف عن احدث اجهزة غالاكسي

المستقلة /-تستعد شركة سامسونغ لحدث جديد للكشف عن بعض أحدث أجهزة غالاكسي الأسبوع المقبل، كخطوة محتملة لجذب الانتباه إلى منتجات أخرى غير سلسلة S، بحسب موقع ”ذا فيرغ“.

وأرسل العملاق التكنولوجي دعوات للحدث الذي سيتم فيه كشف النقاب عن أجهزة غالاكسي الجديدة، بعنوان ”Galaxy Awesome Unpacked“.

ويعد هذا الحدث إضافة جديدة هذا العام إلى أحداث Galaxy Unpacked الحالية من سامسونغ، التي تقام عادة مرتين في العام للإعلان عن الهواتف الرئيسة.

وجاء في الدعوة أن الشركة الكورية ستقيم عرضا تقديميا عبر الإنترنت في 17 آذار/ مارس للكشف عن أحدث أجهزة غالاكسي التي ستقدم ”تجربة رائعة“.

وتم تسريب معظم التفاصيل حول الهواتف الجديدة، وبحسب التسريبات فإنها من سلسلة Galaxy A وهي Galaxy A52 وA72، وستتميز بأسعار متوسطة.

ويُشاع أن الطرازين Galaxy A52 وA72، مزودان بميزات عالية التقنية مثل كاميرا تثبيت الصورة البصرية وزوم ومعدل تحديث عالٍ (من بين 90 إلى 120 هرتز)، على الرغم من أسعار الهواتف المنخفضة التي تبدأ من 438 دولارا.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف A52 بشاشة 120 هرتز ووحدة كاميرا رباعية، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وسيتميز هاتف A72 أيضا بتقريب بصري 3X وتقريب مسافة 30X بالإضافة إلى احتوائه على نفس الكاميرا بدقة 64 ميغابكسل.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد أضافت طرازات جديدة إلى مجموعة هواتفها المتوسطة المدى منذ العام الماضي، تزامنا مع زيادة الطلب على الهواتف الأرخص والتي تتميز بمواصفات عالية في السنوات الأخيرة.

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