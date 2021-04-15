الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد فى هذا الموعد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن البلاد سوف تتعرض لموجة حارة جديدة، مع بداية الأسبوع المقبل، وتستمر لمدة 48 ساعة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة على كافة أنحاء البلاد نهارا

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها، أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل، سيكون هناك ارتفاع أخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد البرودة نهارا، يستمر يوم الإثنين المقبل، أحيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة نهارا، و22 درجة ليلا، فيكون الطقس معتدل.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة على البلاد خلال يومي الأحد والإثنين، بالتزامن مع الموجة الحارة هى نشاط للرياح على السواحل الشمالية للبلاد، والسواحل الشمالية الغربية، يصاحب ذلك أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتمتد يوم الإثنين إلى جنوب البلاد.

وتبقى درجات الحرارة، حول معدلاتها الطبيعية، غدا الجمعة، وبعد غدا السبت، حيث يظل الطقس ما بين الحار والمائل للحرارة نهارا على أنحاء البلاد، لطيف ليلا، يصاحبه نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، وتسجل الحرارة العظمى على القاهرة 32 والصعيد 38 درجة.

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