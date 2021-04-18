الأرصاد المصرية تحذر من عاصفة ترابية على البلاد غدا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على البلاد، غدا الاثنين، حيث يظل الطقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، معتدل ليلا.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد هي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد، يصاحب ذلك أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 40 للعظمى والصغرى 22، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 23، شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27.

 

 

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