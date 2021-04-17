الأرصاد المصرية تحذر من طقس الغد .. شديد الحرارة يصاحبه عواصف ترابية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تشهد الأحوال الجوية فى مصر ، اعتبارا من غدا الأحد، ارتفاع أخر في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء معتدل ليلا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تكون الظواهر المؤثرة، غدا، هي فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، وتكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وحنوب سيناء.

وحول درجات الحرارة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 22، السواحل الشمالية 38 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 23.

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