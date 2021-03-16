الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأيام المقبلة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس المائل للحرارة على البلاد خلال ساعات النهار، غدا الأربعاء، وسط الارتفاع الملحوظ في الحرارة نهارا والمنخفض ليلا، حيث يبقى الطقس دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا باردا ليلا، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية ومائلا للدفء على سيناء

وعلى محافظات الصعيد، يكون الطقس ما بين الدافئ نهارا على محافظات شمال الصعيد والحار على محافظات الجنوب بينما يبقى بارد ليلا.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد، تبقى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومناطق شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على المناطق السواحل الشمالية الغربية، يصاحبه اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 4 أمتار.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 12،جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 13.

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