الأرصاد المصرية تحذر المواطنين: هذا الفعل فيه مخاطرة كبيرة

المستقلة /-أحمد عبدالله/ حذر الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بـ الهيئة العامة للأرصاد، من تخفيف الملابس في الفترة الحالية نظرا لأن البلاد مازالت في فصل الشتاء والطقس لم يستقر حتى الآن”.

وتابع شاهين في تصريحات تلفزيونية قائلا: “تخفيف الملابس مخاطرة كبيرة خلال الفترة الحالية ومن الممكن أن يؤدي للإصابة بنزلات برد قاسٍ ولا تنخدعوا بحالة الطقس نهارًا”

وقال إنه بداية من 1 مارس يبدأ فصل الخريف وهو فصل التقلبات الجوية.

وأوضح شاهين أن الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المصاحبة لنا خلال الأيام القادمة سواء على الطرق السريعة أو الزراعية أو على المسطحات المائية، ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية، كما ان هناك فرص لسقوط الأمطار يوم الأربعاء.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدة أنه دافئ على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، بينما يبقى الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة

وعلى محافظات الصعيد يكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وتكون الظواهر الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية، تكون كالتالي

لقاهرة 23/12

الاسكندرية 20/13

مطروح 19/12

بورسعيد 21/13

العريش 20/10

رفح 0/10

نويبع 24/14

طابا 23/13

كاترين 17/5

بني سويف 23/10

قنا 24/10

الاقصر 25/1

الوادي الجديد 25/10

حلايب 26/17