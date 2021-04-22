الأرصاد المصرية تحذرمن ارتفاع جديد في الحرارة خلال ساعات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة غدا الجمعة، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 15، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 21، شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21، جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27.