الأردن يعلن البدأ بتطعيم مواطنيه بلقاح “سبوتنيك V” الروسي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، بدء استخدام لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في تطعيم المواطنين.

وقال مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الأردنية كامل أبو سل، في تصريحات عبر “راديو هلا” الأردني: “الوزارة بدأت بإعطاء المطعوم الروسي “سبوتنيك V” في اليوم الأحد للمسجلين عبر المنصة”.

وأضاف أبو سل “أن وزارة الصحة بدأت بفئة جديدة من الأعمار في العاصمة عمان تقل عن 60 عاما”، موضحا أن “الأشخاص المسجلين على المنصة وأعمارهم تفوق 45 عاما ستصلهم رسائل قريبا لأخذ مطعوم كورونا”.

ولفت إلى أن ” دفعة جديدة من مطعوم فايزر تصل إإلى المملكة مساء اليوم الأحد، ودفعة أخرى من المطعوم الصيني غدا الاثنين”ـ، منوها إلى أن “الوزارة تتقيد بتعليمات الشركات المصنعة للقاحات كورونا حول مواعيد جرعتي القاح، سواء أكان “فايزر” أو “أسترازينكا””.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم مضاد لـ “كوفيد-19″، في أغسطس/ آب الماضي؛ طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح “سبوتنيك V” فعالية تتجاوز 90 في المئة، ونسبة أمان عالية؛ حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وتم تسجيل لقاح “سبوتنيك V ” في 59 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص.

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