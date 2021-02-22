الأردن يعرض مساعدته لقطر في تنظيم مونديال 2022

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قدم الأردن عيد العون الى قطر للمساعدة في تقديم أي إسناد تحتاجه في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيري الخارجية الأردني أيمن الصفدي والقطري محمد بن عبد الرحمن اَل ثاني، بحسب قناة “المملكة” الأردنية.

وبحسب الخارجية الأردنية جاء اللقاء لبحث “سبل توسعة آفاق وتعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتاريخية بين البلدين والمستجدات الإقليمية”.

واتفق الوزيران على “تسريع العمل على إنجاز اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية واجتماعية وتنموية”.

وأعرب الصفدي خلال زيارته الدوحة عن استعداد بلاده لتقديم أي إسناد تحتاجه قطر في تنظيم مونديال 2022، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أن تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، و18 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على 8 ملاعب.

من جانبها، قالت وكالة “عمون” إن الوزيران استعرضا “التقدم في خطوات تنفيذ المبادرة القطرية  بتوفير 20 ألف فرصة عمل للأردنيين في قطر، وحزمة الاستثمارات التي كانت قطر أعلنت تخصيصها للاستثمار في مشاريع البنى التحتية في المملكة بقيمة 500 مليون دولار”.

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