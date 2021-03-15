الأردن يسجل 360 إصابة كل ساعة

المستقلة /- قال وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية اننا نسجل 360 إصابة كل ساعة ، ونشيع 4 جنازات كل ساعة.

وبين الفراية ان الوضع حرج ، وبعض المستشفيات وصلت الساعة الى 100% ، واذا استمرينا بهذا المنحنى الخطر ، فقد لا يجد سريرا للعلاج.

وقال ان قدراتنا الطبية ارتفعت ، لكلن لكل دورلة قدرة ، ولا يوجد دولة بقدرة مطلقة.

وأضاف : الميزانية لا تصرف كلها على اقطاع الصحي. مبينا هناك اسراف ومماراسات مجتمعية غير صحيحة ، فاذهب لبيت أي اردني ستجد ادوية انتهت صلاحيتها من سنوات.