الأردن يسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/سجلت السلطات الصحية الأردنية، اليوم الاثنين، حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في المملكة، حيث بلغ هذا المؤشر مستوى 109 حالات.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9269، لتصل إلى مستوى 544724.

وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع لمؤشر الإصابات الجديدة الذي سبق أن بلغ يوم 18 مارس 9192 حالة، وفي 19 مارس 7354، وفي 20 مارس 5205، وفي 21 مارس 8789.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 109 وفيات جديدة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 5985 شخصا.

ويمثل هذا الرقم قفزة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا في الأردن، وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 18 مارس 74 حالة، وفي 19 مارس كذلك 74، وفي 20 مارس 87، وفي 21 مارس 88.

وازداد عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 441239 شخصا بعد رصد 365 حالة خروج من المستشفيات.

وفي وقت سابق من الاثنين أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، أن نسب فحوص فيروس كورونا الإيجابية تشير إلى احتمالية بلوغ المملكة الذروة الوبائية.

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