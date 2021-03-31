الأردن يسجل أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة فيها أواسط آذار/ مارس لعام 2020.

وسجلت وزارة الصحة، 6570 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع الإجمالي التراكمي إلى 611577 إصابة إضافة لـ 6858 حالة وفاة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة الأربعاء قرابة (15.22%) مقارنة مع (15.71%) الثلاثاء الماضي.

كما بلغت عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا عند (91,575) حالة، فيما وصل إجمالي عدد إصابات كورونا المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3350) حالة.

وأفادت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (9192) حالة شفاء من الفيروس.

 

 

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