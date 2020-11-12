الأردن : غضب ملكي ورسالة شديدة اللهجة.. واستقالة لوزير الداخلية

المستقلة /- قال الملك عبدالله اليوم الخميس إن المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي.

وأكد الملك خلال تغريدة له أننا دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد.

و أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة من منطلق المسؤولية الأدبية إثر المخالفات التي حدثت بعد العملية الانتخابية

وأشار الخصاونة خلال إيجاز صحفي إلى أن الاستقالة رفعت للملك ونسّبت بالموافقة عليها.

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