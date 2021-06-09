الأردن.. ضبط أحد المعتدين على رئيس الديوان الملكي في واقعة “مستشفى السلط” (فيديو)

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أوقف مدعي عام السلط في الأردن، اليوم الأربعاء، شاب في العقد الثالث من عمره، مدة أسبوع، وذلك على خلفية تعرض سيارة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي لاعتداء، أثناء زيارته لتفقد مستشفى السلط الحكومي، في اليوم الذي توفي فيه 8 مواطنين، جراء انقطاع الأكسجين عنهم.

ووفق وكالة أنباء ”سرايا“ المحلية، فإن المتهم يواجه تهمة الاعتداء على موظف عام أثناء تأديته وظيفته، وعليه تقرر توقيفه مدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق.

وإثر تحريات مكثفة، تم الوصول إلى المتهم بعد ظهوره في مقطع الاعتداء على رئيس الديوان الملكي، والتعرف على هويته، حيث تم القبض عليه وإحالته للمدعي العام.

فيما كشف أحد رواد مواقع التواصل، أن الشخص الموقوف يدعى أحمد النعيمات.

ووثق مقطع فيديو في مارس/آذار الماضي، عددا من أهالي ضحايا مستشفى السلط، وهم يعتدون على سيارة رئيس الديوان الملكي، لحظة قدومه إلى المستشفى، التي احتشد أمامها الأهالي الغاضبون، لتقصي الحادثة.

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