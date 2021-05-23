الأردن .. تعيينات جديدة فى الديوان الملكى

المستقلة/-أحمد عبدالله/أفادت وسائل إعلام أردنية بأنه تقرر تعيين فهد الخيطان، رئاسة مجلس إدارة ” قناة المملكة”، مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي اعتبارا من اليوم الأحد.

وقدم الخيطان استقالته من رئاسة مجلس إدارة “المملكة” بانتظار صدور قرار من الإرادة الملكية بالموافقة.

وشغل الخيطان، منصب رئيس مجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة “قناة المملكة” منذ العام 2015، وسبق أن شغل أيضا منصب رئيس تحرير صحيفة “العرب اليوم” ، ومستشار تحرير وكاتب عامود يومي في صحيفة “الغد”.

ونقل موقع “عمون” عن مصادر مطلعة أن تعيينات جديدة في الديوان الملكي، تشمل دوائر السياسة والاقتصاد والاستثمار والدراسات، ستعلن تباعا.

وحسب المصادر، فإن النية تتجه لتعيين معاذ الزعبي مديرا للدائرة السياسية في الديوان الملكي، كما تتجه أيضا لتعيين زينة طوقان مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان، وكمال الناصر الخصاونة مديرا لدائرة الدراسات.

وشغلت طوقان سابقا موقع مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي، كما شغل الناصر موقع مستشار للملك.

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