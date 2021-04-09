الأردن تشهد تراجع في عدد إصابات ووفيات كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شهدت معدلات الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الأردن، انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع الحصيلة المسجلة في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيلها اليوم 3794 إصابة و81 وفاة جديدة بكوفيد-19، مقارنة مع 96 وفاة و4775 إصابة يوم أمس.

وبهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 659,250 حالة، والوفيات إلى 7646 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء هذا اليوم 4399 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 581,170 حالة.

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