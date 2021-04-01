الأردن.. تسجيل 82 وفاة و6482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المستقلة-أحمد عبدالله/ سجل الأردن اليوم الخميس 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة ارتفع إلى 618,059 حالة، أما الوفيات فبلغت 6940 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 424، فيما غادرت 336 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 7354 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 520,498 حالة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مساكنٌ جديدة ودعمٌ مُجتمعي للناجين من مذبحة كوجو

اخبار العراق

وزيرة الهجرة تلتقي وزيري الخارجية والادارة المحلية السوريين

اخر الاخبار

وزير الري الإثيوبي يعلن بدء المناقشات الثلاثية حول سد النهضة

اخر الاخبار

أبو رغيف يبحث تعزيز العلاقات الثقافية مع اكاديمية شيفلد الدولية   

اخر الاخبار

تعيين البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان

اخر الاخبار

الأردن.. تسجيل 82 وفاة و6482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اخر الاخبار

النيابة العامة المصرية تعلن استمرار حبس 4 متهمين في قضية “فيرمونت”

اخر الاخبار

النيابة العامة المصرية تعلن استمرار حبس 4 متهمين في قضية “فيرمونت”

اخبار العراق

دراسة أممية تكشف عن فرص لتعزيز سلاسل القيمة للمواد الغذائية في العراق

اخر الاخبار

السعودية تصدر بيانا بشأن “داعشي في الحرم المكي” يحمل سلاح أبيض..فيديو

اخر الاخبار

قطر.. تعليق حضور الطلاب إلى المدارس والجامعات بسبب كورونا

الاخبار

مصر.. سائق الحفار الصغير يرد على الساخرين بعد حل أزمة السفينة الجانحة

رياضية

الزوراء يهزم نفط البصرة في الدوري العراقي

اخبار السعودية

منعا للتشويش.. توجيه جديد من السعودية بشأن مكبرات الصوت في المساجد

اخر الاخبار

مصر..إنجاز تعويم السفينة العالقة بقناة السويس خلال 6 أيام سيدخل موسوعة “غينيس” 

اخبار مصر

مصر.. سائق حادث “فتاة الجلالة” يدلي بأقواله لأول مرة

اخر الاخبار

النيابة العامة الإماراتية تحذر من “كذبة أبريل/ نيسان”