الأردن ترد على تقارير التمور الملوثة في بريطانيا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ علق وزير الزراعة الأردني، اليوم الجمعة، على تقارير بشأن العثور على تمور أردنية ملوثة في بريطانيا.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، في تصريحات خاصة لوكالة “عمون” الأردنية، إن الوزارة تتابع معلومات أصدرتها سلسلة متاجر بريطانية حول تلوث تمور أردنية بفيروس التهاب الكبد الوبائي””.

وأضاف أن “إحدى المزارع الأردنية، تزود المتجر بالتمور من ضمن عدة دول تزوده بالتمور ويتم تعبئتها تحت ذات الاسم التجاري، ولم يشر بيان السلسلة البريطانية إلى الأردن بشكل خاص، بل حذر من الصنف، وكان المنتج ضمن شحنات تم تصديرها بعبوات كبيرة، وقامت سلسلة المتاجر بتفريغها في عبوات صغيرة”.

وتابع الوزير الأردني، أن “مختبرات الشركة الأردنية المنتجة للتمور تواصلت مع المتجر البريطاني، وتم إرسال عينات لمختبرات ألمانية وبريطانية بينت خلو المنتج من الفيروس ما يعني أن التمر ليس ملوثا”.

وأشار الحنيفات إلى أنه “تم أخذ عينات من المياه والثمار والعمالة في المزرعة، وتم إرسالها لمختبرات عالمية وأظهرت خلوها كذلك من الفيروس”.

ولفت إلى أن الحلقة الوحيدة التي من الممكن أن تكون سبب التلوث بالفيروس من مصدر آخر أو منطقة اعادة التعبئة في العبوات الصغيرة أو من العمالة لدى الشركة البريطانية.