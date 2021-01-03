الأردن تدرس إنشاء صندوق سيادي استثماري

المستقلة/- تتوقع الحكومة الأردنية، تراجع عجز الموازنة إلى 3.7% خلال العام الحالي 2021 ليسجل 2.05 مليار دينار، بعد المنح الخارجية.وتتوقع تحقيق معدلات نمو نحو2.5٪.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ،خلال إلقائه البيان الوزاري أمام مجلس النواب اليوم الأحد، إن الحكومة تدرس بكل جدية إنشاء صندوق سيادي استثماري، تساهم فيه الحكومة والصناديق الاستثماريّة الخارجيّة، على أن يكون مفتوحاً للمغتربين الأردنيين، وأن يخضع لجميع معايير الحاكميّة الرشيدة والرقابة والشفافيّة، وجميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوّة والمتوخّاة منه في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بأفضل وجه.

وأكد الخصاونة على اعتزام الحكومة الأردنية إجراء إصلاحات هيكلية واقتصادية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أنه سيتم وضع خريطة زراعية لتقييم قدرة الموارد الأرضية وملاءمتها للزراعة في حدود أراضي الخزينة لتشغيل المتعطلين عن العمل، فضلا عن توجيه المساعدات الخارجية نحو الاولويات الوطنية. المرتبطة بسد الفجوات التمويلية.