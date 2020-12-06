الأردن تبدء صرف مستحقات المقاولين المحليين مطلع الأسبوع المقبل

المستقلة/- كلف معتصم سعيدان وزير المياه والري الأردني، أمين عام سلطة المياه بالتنسيق مع وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة العامة لعمل المناقلات اللازمة لصرف المطالبات المستحقة للمقاولين المحليين عن عطاءات اللامركزية عن الاعوام 2018 و2019و 2020.

وأكد سعيدان خلال لقائه اليوم الأحد نقيب المقاولين الاردنيين احمد اليعقوب أهمية صرف هذه المستحقات، مشيرا الى أن الوزارة ستباشر وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصرف هذه المستحقات لهذا القطاع الحيوي اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل خاصة وأنه سينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة وضمان حقوق المقاولين، بحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية.

وأشار الى ان الوزارة مهتمة بتعظيم شراكتها مع النقابة والقطاع الخاص وتطوير الاداء والتعاون في مختلف المجالات من خلال اللجان المشتركة وفق احكام القانون وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد شمول كافة فئات المقاولين بتنفيذ العطاءات حسب التصنيف المعتمد من قبل نقابة المقاولين والبدء بدراسة العطاءات التي يمكن ان تنفذ من قبل اكثر من مقاول لطرحها مستقبلا كحزم على اكثر من مقاول بحيث يتمكن المقاول المحلي ومن جميع الفئات التصنيفية من المشاركة بتنفيذ عطاءات قطاع المياه والصرف الصحي .

وقال سعيدان ان الوزارة ومن خلال هذا الاجراء ستعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مستوى اداء انجاز المشاريع المنفذة وحسن تنفيذها وكذلك تقليل المخاطر وتحقيق العدالة بين مختلف المقاولين وفق احكام القانون، مؤكدا ان الوزارة ستواصل جهودها لما فيه رفعة هذا القطاع الحيوي الهام والنهوض به .