الأردن.. الهدوء يعود لمنطقة أم البساتين بعد ليلة من أعمال الشغب

Jordanian policemen stand guard after ending security operations in the vicinity of Karak Castle, where armed gunmen carried out an attack yesterday, in the city of Karak, Jordan, December 19, 2016.REUTERS/Muhammad Hamed

المستقلة/-أحمد عبدالله/نقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر أمنية تأكيدها عودة الهدوء إلى منطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان، بعد ليلة من أعمال الشغب نفذها مناصرو النائب المفصول أسامة العجارمة.

وأفاد موقع “عمون” بأن “قوات الدرك تراجعت إلى مداخل اللواء، بعد تعاملها مساء الأحد مع أعمال شغب وإطلاق نار من قبل مجموعة من أشخاص في لواء ناعور”.

وتجددت أعمال الشغب في ناعور الأحد، عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل النائب أسامة العجارمة.

ووفق “عمون” فإن القوات الأمنية قد “تعاملت مع أعمال الشغب بالقوة المناسبة” والغاز المسيل للدموع.

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