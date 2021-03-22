الأردن: إنهاء الإغلاق بسبب “كوفيد 19” فى هذا الموعد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلن الأردن، اليوم الاثنين 22 مارس/آذار، أنه قد يتجه لإنهاء الإغلاق المفروض على البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19″، الصيف المقبل.

ونقلت تقارير صحفية أردنية عن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قوله إن المملكة تتجه لإنهاء الإغلاق المفروض في المملكة، خلال الصيف المقبل.

وكان نذير عبيدات وزير الصحة الأردني، قد قال في تصريحات سابقة إن بلاده تشهد الموجة الثانية لوباء كورونا.

وأوضح الوزير في لقاء مع إذاعة “الأمن العام”، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة “عمون” الأردنية أن “هناك صعود بالمنحنى الوبائي والأعداد تزداد”، مضيفا: “نتمنى أن لا تزيد أكثر من ذلك رغم أن لا أحد قادر على التكهن بأن الأعداد ربما أكثر ولكن لا نتوقع أن تزيد أكثر من ذلك بكثير”.

وأشار عبيدات إلى أن “المستشفيات لا تزال قادرة على استيعاب هذه الأرقام، وتم زيادة السعة السريرية لدرجة استطاعتنا لمواجهة الأرقام التي نشهدها اليوم”.

وأكد أنه “حسب الاتفاقية المعقودة مع ائتلاف كوفاكس والشركات الأخرى تصلنا لقاحات تباعا ولكنها ليست كالرقم الذي نتمناه ومن الصعب أن تحقق أي دولة الأرقام من اللقاحات التي بحاجة لها، وسيكون الشهر الحالي من أفضل الشهور بتوفر المطاعيم حسب الاتفاقيات المعقودة”.

وقال الوزير إن “الوضع الوبائي يحتاج للصبر والالتزام من الجميع وتقدير الظرف الدقيق الذي تمر فيه المملكة من الناحية الوبائية”.

وأضاف: “هذه مسؤوليتنا كمواطنين وأفراد، وعلينا الالتزام بكل ما يطلب من وسائل الوقاية، وهذه الأمور يجب أن لا نقلل من أهميتها فهي سلاح قوي بأيدينا كما هي المطاعيم، فالدول لن تستطيع جني ثمار المطاعيم إلا بعد شهور من الآن ولن ينتهي بشهر أو شهرين ويحتاج لعدة أشهر وبالنصف الثاني من العام الحالي”.