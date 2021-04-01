الأرجنتين تطارد ثروة مارادونا في 7 دول

المستقلة/- طالبت القاضية الأرجنتينية المكلفة بقضية ميراث الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، دول “فنزويلا والمكسيك وبيلاروسيا وكوبا وإيطاليا وسويسرا والإمارات”، بجمع معلومات حول الممتلكات المحتملة والحسابات المصرفية باسم نجم كرة القدم.

وتسعى القاضية لوسيانا تيديسكو ديل ريفيرو من الدائرة المدنية والتجارية في مدينة لا بلاتا ببوينوس آيرس، لتحديد ممتلكات بطل العالم الذي توفي في 25 نوفمبر/تشرين ثان الماضي عن 60 عاما، نتيجة أزمة قلبية.

وكشفت مصادر قضائية، الخميس، للصحافة المحلية أن القاضية طلبت معلومات حول وجود حسابات في مصارف وهيئات مالية وصناديق ادخار، أو سندات أو أي أصول باسم مارادونا في هذه الدول.

وحددت النيابة العامة أن الأبناء الخمسة المعترف بهم للاعب كرة القدم السابق الراحل، هم “ورثته الشرعيون”: دييجو مارادونا جونيور (34 عاما) ودالما مارادونا (33 عاما) وجيانينا مارادونا (31 عاما) وجانا مارادونا (24 عاما) ودييجو فرناندو مارادونا (8 أعوام).