الآسيوي يصدر قراره بخصوص مشاركة فائز ضد إيران

المستقلة/- أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره بخصوص مشاركة على فائز مع منتخب العراق ضد إيران.

وكانت السلطات البحرينية قد قررت إبعاد مدافع منتخب العراق علي فائز عن بعثة أسود الرافدين وحجزه منفردا في أحد الفنادق بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منع علي فائز من المشاركة ضد إيران حتى بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ويلعب منتخب العراق ضد إيران غدا الثلاثاء في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

 

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