اكتمال مجموعة العراق في كأس العرب

المستقلة/- فاز منتخب البحرين على نظيره الكويتي بهدفين دون رد، في ختام مباريات الدور التمهيدي المؤهل لنهائيات كأس العرب المقرر إقامتها في قطر 2021.

ويدين منتخب البحرين بالفضل في انتصاره للاعبه علي حرم الذي أحرز هدف الفوز “الذهبي” الوحيد له، في الدقيقة 74، ومن ثم سجل سيد هاشم هدف الأمان الثاني للأحمر في الدقيقة الرابعة المحتسبة ب‍دلا للضائع من زمن اللقاء على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وانضم منتخب البحرين إلى منتخبات المجموعة الأولى، إلى جانب كل من العراق وقطر وسلطنة عمان، في نهائيات كأس العرب “قطر 2021” التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وإلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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