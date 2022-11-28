اكتشاف أثر مصري في اسبانيا يحير الباحثين

المستقلة/- اكتشف باحثون اثناء عمليات تنقيب في موقع سيرو دي سان فيسنتي الذي يبلغ عمره 2700 عام، جزءًا من صورة تظهر الإلهة الفرعونية المصرية القديمة حتحور، ابنة رع، إله الشمس. في كشف أثري نادر وغريب.

وتم العثور على “ترصيع” مصري في موقع Cerro de San Vicente الأثري في سالامانكا، إسبانيا. الأمر يعود إلى التراث المصري القديم، منذ حوالي 2700 عام، استقر مجتمع العصر الحديدي في سيرو دي سان فيسنتي، أحد التلال الثلاثة التي بنيت حولها مدينة سالامانكا الإسبانية الحالية.

والموقع كان محل اهتمام كبير لأكثر من ثلاثة عقود، والآن اكتشف علماء الآثار اكتشافًا جديدًا مفاجئًا هناك: عدد كبير من الأشياء ، بدءًا من التمائم إلى الخزف المطلي والتي تتميز بزخارف مصرية أو أصول شرق البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى.

أثار مصرية في إسبانيا

وأحدث قطعة تم استخراجها هذا الصيف وتحليلها تحت مجاهر جامعة سالامانكا هي جزء من ترصيع – قطعة من القيشاني، أو الفخار المزجج، كان المصريون القدماء ” الفراعنة” يستخدمونها كنوع من قطع اللغز لتصوير وجوه آلهتهم – مغطاة بورق الذهب.

ومن الممكن أن يكون وفد فينيقي قد أحضر هذه القطع الأثرية كهدايا أو سلع تجارية لسكان ما يعرف الآن بسالامانكا، في غرب إسبانيا. لكن النتائج الأخيرة تثير العديد من الأسئلة دون إجابة.

ماذا كان هؤلاء الساميين يفعلون حتى الآن في الداخل؟ هل اعتمد السكان الأصليون في سالامانكا الطقوس والأيقونات الخاصة بثقافات شرق البحر الأبيض المتوسط؟

جميع الاكتشافات التي تم إجراؤها في موقع سيرو دي سان فيسنتي غامضة ومدهشة. كانت المستوطنة عبارة عن قرية محاطة بأسوار تبلغ مساحتها حوالي 1.3 هكتار وتقع على تل يبلغ ارتفاعه حوالي 30 مترًا ، بجوار نهر تورميس.