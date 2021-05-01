اقتراح موعدين لبطولة “خليجي 25”

المستقلة/- يدرس اتحاد كأس الخليج العربي موعدين مقترحين لإقامة بطولة “خليجي 25” في البصرة.

المقترح الأول ينص على إقامة البطولة قبل انطلاق كأس العرب التي تقام في قطر قبيل نهاية العام الحالي.

ومن المقرر إقامة كأس العرب للمنتخبات بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول القادم لتكون فرصة لاستعداد المنتخبات لكن ذلك سيصطدم باستحقاقات آسيوية.

فيما ينص المقترح الثاني على إقامة “خليجي 25” عقب فراغ المنتخبات الخليجية من مشاركتها في كأس العرب، وهو الخيار المرجح.