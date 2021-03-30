اقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا

المستقلة/..نشرت الجريدة الرسمية التركية، صباح اليوم الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً يقضي بإقالة نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه.

وبحسب المرسوم، تم تعيين مصطفى دومان في منصب نائب محافظ البنك المركزي، خلفاً لجيتينكايا، ولم يقدم المرسوم توضيحاً أو تفسيراً لسبب الإقالة، وفق بلومبرج.

وشغل مصطفى دومان، نائب محافظ البنك المركزي الجديد، مناصب تنفيذية في مورجان ستانلي وعمل في الخزانة وأقسام إدارة المخاطر والتدقيق المحاسبي خلال مسار عمله المصرفي، وفقا للسيرة الذاتية التي نشرها البنك المركزي.

وفي وقت سابق من شهر مارس الحالي، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناجي أقبال وهو ثالث محافظ للبنك المركزي في البلاد تتم إقالته في أقل من عامين، واستبدله بشهاب كافجي أوغلو، المدافع عن أسعار الفائدة المنخفضة.

كان ناجي أقبال تولى مهمته في البنك المركزي في نوفمبر، قبل أن تنتقل المهمة اليوم إلى شهاب كافجي أوغلو، بحسب مرسوم نُشر بعد منتصف ليل السبت في الجريدة الرسمية.

وجاءت إقالة أقبال في أعقاب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وهو ضعف ما كان متوقعا في استطلاع أجرته بلومبرغ.

وقام أقبال الذي تولي منصبه قبل أقل من خمسة أشهر برفع سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس إلى 19%، وهو ما ساهم في عودة الثقة لدى المستثمرين بصورة تدريجية في الاقتصاد التركي وساهم في ارتفاع قيمة الليرة أمام الدولار.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

اخر الاخبار

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة رغم ما يتردد عن بدائل لها

اخر الاخبار

خبراء : لا يوجد دليل على أن القهوة أو الكافيين يعوق نمو الأطفال وتطورهم

اخبار مصر

السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

اخر الاخبار

يتيح تأجيل سداد القروض..قانون كويتي جديد للعملاء المتضررين من كورونا

اخبار مصر

مصر.. القبض على مالك عقار جسر السويس المنهار

اخر الاخبار

اقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا

اخر الاخبار

اقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا

اخر الاخبار

تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات جهاز Galaxy Tab A7 Lite

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار لمدة 72 ساعة مقبلة

اخر الاخبار

ريال مدريد ينوي بيع 8 لاعبين في الصيف المقبل من أجل التعاقد مع هالاند أو مبابي

اخر الاخبار

توصيات تحالف المالكي بتثبيت سعر صرف الدولار لـ 1300 دينار

اخر الاخبار

طقس العراق : حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود البلاد

اخر الاخبار

مقابل امتيازات وأرقام سيارات وإعفاء ضريبي .. دعوات لإعادة طاقات العراق من الخارج

اخر الاخبار

من أجل الكرامة .. مطالبات برلمانية في اقالة الحلبوسي

اخر الاخبار

سائرون : البنك المركزي ارتكب أكبر خطأ اقتصادي في البلاد

اخر الاخبار

أسعار النفط تنتعش مع اعادة حركة الشحن في السويس