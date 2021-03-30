اقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا

المستقلة/..نشرت الجريدة الرسمية التركية، صباح اليوم الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً يقضي بإقالة نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه.

وبحسب المرسوم، تم تعيين مصطفى دومان في منصب نائب محافظ البنك المركزي، خلفاً لجيتينكايا، ولم يقدم المرسوم توضيحاً أو تفسيراً لسبب الإقالة، وفق بلومبرج.

وشغل مصطفى دومان، نائب محافظ البنك المركزي الجديد، مناصب تنفيذية في مورجان ستانلي وعمل في الخزانة وأقسام إدارة المخاطر والتدقيق المحاسبي خلال مسار عمله المصرفي، وفقا للسيرة الذاتية التي نشرها البنك المركزي.

وفي وقت سابق من شهر مارس الحالي، أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناجي أقبال وهو ثالث محافظ للبنك المركزي في البلاد تتم إقالته في أقل من عامين، واستبدله بشهاب كافجي أوغلو، المدافع عن أسعار الفائدة المنخفضة.

كان ناجي أقبال تولى مهمته في البنك المركزي في نوفمبر، قبل أن تنتقل المهمة اليوم إلى شهاب كافجي أوغلو، بحسب مرسوم نُشر بعد منتصف ليل السبت في الجريدة الرسمية.

وجاءت إقالة أقبال في أعقاب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وهو ضعف ما كان متوقعا في استطلاع أجرته بلومبرغ.

وقام أقبال الذي تولي منصبه قبل أقل من خمسة أشهر برفع سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس إلى 19%، وهو ما ساهم في عودة الثقة لدى المستثمرين بصورة تدريجية في الاقتصاد التركي وساهم في ارتفاع قيمة الليرة أمام الدولار.