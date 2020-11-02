افتتاح مجسر الرفاعي في نينوى بعد اعادة تأهيله

افتتاح مجسر الرفاعي في نينوى بعد اعادة تأهيله

المستقلة / – افتتحت مديرية طرق وجسور نينوى مجسر الرفاعي القديم بعد إعادة تأهيله واعماره بالكامل، فيما استأنف فرعان لمصرف الرشيد في مدينة الموصل تقديم الخدمات للزبائن بعد اعمارهما.

وقال مدير طرق وجسور نينوى عبد الستار الحبو في تصريح لـ صحيفة ”الصباح”: ان الفرق الهندسية والفنية افتتحت مجسر الرفاعي بعد إعادة تأهيله بالكامل نتيجة خروجه عن الخدمة لمدة لا تقل عن أربعة أعوام جراء “داعش” الارهابي، حيث تم ادخال المجسر للخدمة للحد من الزخم المروري في ايمن الموصل.

واعلن الحبو الشروع بأعمال وتأهيل مجسر الإصلاح في أيمن الموصل بعد رفع الأنقاض من المجسر بالكامل والبدء بحملة اعماره التي تستغرق 10 اشهر بمبالغ مخصصة ضمن حملة إعادة اعمار واستقرار مدينة الموصل التي تسلمتها محافظة نينوى والبالغة 40 مليار دينار.

وشهدت مدينة الموصل ايضا، افتتاح فرعي مصرف الرشيد بعد خروجهما عن الخدمة ابان سيطرة عصابات “داعش” الارهابية منذ اكثر من اربعة أعوام.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لـ صحيفة ”الصباح” :ان الفرعين تم افتتاحهما في منطقتي الزهور وابي تمام في الموصل بعد الانتهاء من اعمارهما من قبل النخبة الهندسية في وزارة الاعمار ومديريتي البلدية والبلديات في محافظة نينوى.

واضاف ان الفرعين سيباشران بمزاولة اعمالهما المصرفية وتقديم الخدمات لزبائنهما بعد ان تعرضا سابقا للهدم من قبل “داعش” التكفيري وسرقة الاموال داخلهما، لافتا الى ان مدة انجاز اعمار الفرعين استغرت نحو تسعة اشهر.