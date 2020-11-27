اغنية “بالبنط العريض” تقترب من 300 مليون مشاهد

المستقلة/-تقترب أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي (بالبنط العريض) من 300 مليون مشاهدة في أقل من ثلاثة أشهر عن تاريخ طرحها، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر، وأصبحت الأغنية “تريند” لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

ولقيت أغنية “لقيت الطبطبة” استحسان كبير لدى جماهير الجاسمي، بالإضافة لتفاعل عدد كبير من الفنانين عليها، حيث شارك عدد كبير منهم مقاطع رقص لهم عليها.

كما طرح النجم الإماراتي حسين الجسمى أحدث أغنياته التي تحمل اسم (لبة العيون)، على قناته على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، وهى من ألحانه، ويجدد فيها التعاون مع أشعار جنان، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي جاءت مطلعها: لبة العيون اللي سحرها ذبحني، ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين، ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني، وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين،”.