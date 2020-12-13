اغنية “بالبنط العريض” تتخطى حاجز الـ 325 مليون مشاهدة

المستقلة … تخطت أغنية “بالبنط العريض” للنجم الإماراتي المحبوب حسين الجسمى حاجز 325 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” منذ طرحها في أغسطس الماضي.

وتعتبر اغنية ” بالبنط العريض ” من ألحان حسين الجسمي وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وذلك بعدما أصبحت الأغنية من الاغاني المفضلة لدى الجمهور العربي خلال الفترة الماضية، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كشف تطبيق Spotify أن المطربين حسين الجسمي ورامي عياش هما أكثر من استمع إليهم مستخدمو Spotify في قوائم أغاني حفلات الزفاف خلال عام 2020.