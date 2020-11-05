اعتقال 8 عراقيين في سكاريا التركية بتهمة الارهاب

المستقلة … قامت قوات مكافحة الارهاب في مدينة سكاريا التركية بالقبض على 8 عراقيين بتهمة الانضمام الى تنظيم داعش الارهابي.

و بعد اجراء التحريات من قِبل مكتب المدعي العام في سكاريا تبين أن المذكورين يعملون لحساب تنظيم داعش في مناطق النزاع بالدرجة الأولى، وتبين أنهم سلموا أدوات ومعدات طبية بالإضافة إلى الإدلاء بمعلومات.

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يذكر أنهم متحجوزن الان في مركز الشرطة التابعة لمديرية أمن مدينة سكاريا و انهم يخضعون للاجراءات القانونية السارية في مراكز شرطة المدينة.