اعتقال مشتبه به في سرقة لوحتين لفان جوخ وهالز بهولندا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، اعتقال المشتبه به فى سرقة لوحتين للفنانين الهولنديين فنسنت فان جوخ و فرانز هالز في هولندا.

قالت الشرطة الهولندية، إنه تم القبض على مشتبه به،ويبلغ من العمر 58 عاما، في شقته في بارن، على مقربة من متحف سينجر لارين.

وجاء في بيان الشرطة على تويتر: “بعد مرور عام على سرقة التحفة الفنية في لارين، تم توقيف رجل يبلغ من العمر 58 عاما من بارن، يشتبه بسرقة لوحة “فان جوخ” ولوحة فرانز هالز، ولا يزال مكان اللوحات غير معروف.

وتمت سرقة لوحة أصلية رسمها فان جوخ بالزيت على لوح خشبي في عام 1884، وهي تحمل اسم “حديقة الربيع” من متحف سينجر لارين بالقرب من العاصمة أمستردام في الساعات الأولى من يوم 30 آذار/مارس 2020.

وقالت الشرطة آنذاك إنه تم اقتحام المدخل الزجاجي للمتحف، وانطلقت صافرات الإنذار، ولكن بحلول الوقت الذي وصل فيه المسؤولون، كان اللصوص تمكنوا من الفرار.

وفي آب/أغسطس الماضي، تم سرقة لوحة “صبيَّان يضحكان مع كوب من الجعة”، التي تعود لعام 1627، للفنان هالز من متحف صغير في ليردام، على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب العاصمة، وتم اقتحام أبواب ذلك المتحف أيضا.

وذكرت التقارير أنه لم يتم العثور على أي من اللوحتين المسروقتين، والتي تبلغ قيمة كل منهما ملايين الدولارات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعتقال مشتبه به في سرقة لوحتين لفان جوخ وهالز بهولندا

اخر الاخبار

بعد عامين من الخلافات.. تصالح أنغام وأصالة عبر إنستغرام

اخر الاخبار

السعودية تسمح بدخول 50 ألف معتمر و100 ألف مصل يوميا للمسجد الحرام خلال رمضان‎

رياضية

محمد صلاح يقود ليفربول ضد ريال مدريد

اخر الاخبار

شاهد.. لحظة الاعتداء على ياسر فرج بالعصي والحجارة فى أحد شوارع القاهرة

اخر الاخبار

السعودية تشهد تسجيل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا منذ 7 أشهر

اخر الاخبار

“أخطأت التقدير” أصالة تعتذر لـ أنغام وأولادها وتنتظر ردها

اخر الاخبار

“أخطأت التقدير” أصالة تعتذر لـ أنغام وأولادها وتنتظر ردها

اخبار مصر

 شكري: مصر لديها سيناريوهات إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة

اخر الاخبار

فيديو.. ماما أنيسة تنفى إصابتها بكورونا و تكشف سبب أزمتها الصحية

اخبار العراق

تقسيم الدوري العراقي للشباب إلى مجموعتين

رياضية

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع دي خيا

اخر الاخبار

وفاة الفنان المصري سيد عثمان

اخر الاخبار

خسائر بمليون جنيه.. تفاصيل إغلاق كافية حسن شاكوش بعد إخلاء سبيله

اخبار مصر

الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة

عربي

مصر تكشف عن موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات

رياضية

كورونا يضرب ريال مدريد قبل لقاء ليفربول