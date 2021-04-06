اعتقال مشتبه به في سرقة لوحتين لفان جوخ وهالز بهولندا

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، اعتقال المشتبه به فى سرقة لوحتين للفنانين الهولنديين فنسنت فان جوخ و فرانز هالز في هولندا.

قالت الشرطة الهولندية، إنه تم القبض على مشتبه به،ويبلغ من العمر 58 عاما، في شقته في بارن، على مقربة من متحف سينجر لارين.

وجاء في بيان الشرطة على تويتر: “بعد مرور عام على سرقة التحفة الفنية في لارين، تم توقيف رجل يبلغ من العمر 58 عاما من بارن، يشتبه بسرقة لوحة “فان جوخ” ولوحة فرانز هالز، ولا يزال مكان اللوحات غير معروف.

وتمت سرقة لوحة أصلية رسمها فان جوخ بالزيت على لوح خشبي في عام 1884، وهي تحمل اسم “حديقة الربيع” من متحف سينجر لارين بالقرب من العاصمة أمستردام في الساعات الأولى من يوم 30 آذار/مارس 2020.

وقالت الشرطة آنذاك إنه تم اقتحام المدخل الزجاجي للمتحف، وانطلقت صافرات الإنذار، ولكن بحلول الوقت الذي وصل فيه المسؤولون، كان اللصوص تمكنوا من الفرار.

وفي آب/أغسطس الماضي، تم سرقة لوحة “صبيَّان يضحكان مع كوب من الجعة”، التي تعود لعام 1627، للفنان هالز من متحف صغير في ليردام، على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب العاصمة، وتم اقتحام أبواب ذلك المتحف أيضا.

وذكرت التقارير أنه لم يتم العثور على أي من اللوحتين المسروقتين، والتي تبلغ قيمة كل منهما ملايين الدولارات.