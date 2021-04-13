اعتقال متهمين بالإرهاب والسطو المسلح في بغداد

المستقلة /- اعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال متهمين بالإرهاب والسطو المسلح في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ان : فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، وتمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، غربي بغداد.

واضاف : تستمر فرقة المشاة الحادية عشر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط أسلحة غير مرخصة.

وتابع : كما تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم خمسة متهمين بتجارة وترويج المخدرات وَضُبِطَ بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، ومتهمين اثنين بالسرقة والسطو المسلح، واتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخالفة للضوابط الصحية، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة إضافة إلى ضبط عدد منْ العجلاتِ التي لَا تحمل أوراقا ثبوتبة فِي جانبيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة.

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