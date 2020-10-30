اعتقال شخص من اهالي ذي قار أراد احداث فوضى وشغب  في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت شرطة كربلاء ، مساء الجمعة ، اعتقال شخص من محافظة ذي قار أراد أحداث تخريب وفوضى وشغب في تظاهرة كربلاء السلمية، منوهة الى ضبط “ادوات تخريبية غير قانونية” يريد الاعتداء بها على القوات الامنية وحرف التظاهرة السلمية عن مسارها .

وقال مصدر أمني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “قسم مكافحة الاجرام في كربلاء تمكن من اعتقال المتهم وسط المتظاهرين بعد متابعته من قبل الاجهزة الامنية ، وتم إحالته الى القضاء وتوقيفه وفق المادة (240) من قانون العقوبات العراقي، “.

وأوضح إن “قيادة الشرطة تنفي ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود”قوة بزي مدني قامت باقتحام التظاهرة واختطاف زملائهم والفرار الى جهة مجهولة “.

وأضاف إن “القوات الامنية في كربلاء كانت ولا زالت تعمل لتوفير الأمن والأمان لجميع المتظاهرين السلميين وساحة التظاهر في المحافظة وهناك تعاون مشترك ما بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين لمنع دخول المندسين والمخربين ورفض اعمال العنف والتخريب التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص “.

ودعت قيادة “الشرطة الى عدم الترويج للأخبار الكاذبة أو الشائعات وعدم التهويل الإعلامي الذي يهدف النيل من القوات الأمنية التي عملت ومنذ اليوم الأول للتظاهرات على عدم حمل السلاح والتعامل الإنساني مع المتظاهرين كونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور”.