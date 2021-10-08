اعتبارا من صباح اليوم .. مصر ترفع أسعار الوقود المحلي

المستقلة/- نشرت الجريدة الرسمية المصرية في ساعة مبكرة يوم الجمعة قرارا لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة.

وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه للتر. وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع.

وتُجري لجنة التسعير التلقائى للوقود مراجعة للأسعار كل ثلاثة أشهر.

وكانت اللجنة قد قررت في يوليو/ تموز الماضي زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضا مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي.

وسبق للجنة أن رفعت الأسعار في أبريل/ نيسان للمرة الأولى منذ تشكيلها في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بعد الإنتهاء من إصلاحات نظام الدعم.

وقررت مصر، وهي بلد مستورد صاف للنفط، زيادة أسعار الوقود في يوليو/ تموز 2019 عندما انتهت من التخلص التدريجي من دعم منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.

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