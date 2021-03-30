اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتى… صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شهدت جلسة أداء الحكومة للقسم أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، اشتباكا بالأيدي بين عدد من النواب، الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة.

ووفقا لجريدة “المجلس” المحلية، فإن المشادة وقعت بين النائب سلمان الحليلة الذي حضر جلسة القسم، والنائب صالح الشلاحي الذي لم يحضرها، بعد إهانة وجهها الأخير لبعض النواب بعبارة “ما فيكم رجال”.

وتدخل بعض النواب وفق ما أظهرته الصور المتداولة لفض الاشتباك بين النائبين قبل أن يتطور الاشتباك ويشمل نوابا آخرين، بعد الانقسام العلني الذي أحدثته جلسة القسم.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الجلسة لمدة ربع ساعة على خلفية الاشتباك بين النواب.

هذا وتطرقت الجلسة بالإضافة إلى أداء الحكومة القسم، إلى إعلان خلو مقعد النائب بدر الداهوم المبطلة عضويته دون التصويت، إضافة إلى مناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة ومنها العفو الشامل.

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