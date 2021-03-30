اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتى… صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شهدت جلسة أداء الحكومة للقسم أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، اشتباكا بالأيدي بين عدد من النواب، الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة.

ووفقا لجريدة “المجلس” المحلية، فإن المشادة وقعت بين النائب سلمان الحليلة الذي حضر جلسة القسم، والنائب صالح الشلاحي الذي لم يحضرها، بعد إهانة وجهها الأخير لبعض النواب بعبارة “ما فيكم رجال”.

عاجل / صور من التشابك بالايدي بين سلمان الحليلة وصالح الشلاحي في قاعة مجلس الأمة. pic.twitter.com/T5dgGXwfEN — المجلس (@Almajlliss) March 30, 2021

وتدخل بعض النواب وفق ما أظهرته الصور المتداولة لفض الاشتباك بين النائبين قبل أن يتطور الاشتباك ويشمل نوابا آخرين، بعد الانقسام العلني الذي أحدثته جلسة القسم.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الجلسة لمدة ربع ساعة على خلفية الاشتباك بين النواب.

نص المشادة الكلامية:

▪️صالح الشلاحي: هذي بلدنا والله ولا واحد فيكم رجال.

▪️سلمان الحليلة: حنا رجاجيل غصبن عليك يا ك…. تعال تعال. pic.twitter.com/In7ypSV4YN — المجلس (@Almajlliss) March 30, 2021

هذا وتطرقت الجلسة بالإضافة إلى أداء الحكومة القسم، إلى إعلان خلو مقعد النائب بدر الداهوم المبطلة عضويته دون التصويت، إضافة إلى مناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة ومنها العفو الشامل.