اسواق بغداد الكبيرة تغلق ابواب محلاتها والتجار يدخلون اعتصاما مفتوحا

المستقلة.. أغلقت اسواق جميلة، اليوم الأربعاء، ابواب محلاتها احتجاجا على قرارات وزارة المالية والبنك المركزي بتخفيض سعر الدينار العراقي.

كما بدأ العاملون في أسواق الشورجة، والسنك، وحافظ القاضي، والرصافي، وشارع الجمهورية وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح الى ان يتم التراجع عن القرار.

وكان رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني قد دعا يوم امس الثلاثاء الى اقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ، لإصدارهم قرارات تفتقد الى الرؤية الاقتصادية ، وسببت ارباك السوق وتدهور الحركة التجارية وارتفاع الاسعار .

ورفض الحمداني خلال وقفة احتجاجية نظمتها غرفة تجارة بغداد امام مقر البنك المركزي العراقي ، بمشاركة عدد من التجار واصحاب المحلات بالأسواق والكسبة ، قرار رفع سعر صرف العملة الذي سيؤدي الى “أضرار جسمية” بالاقتصاد العراقي ، نتيجة قرارت “غير مدروسة” للبنك المركزي ووزارة المالية ، وينعكس على ارتفاع معدلات البطالة والفقر .

وشدد الحمداني على ان القيادة الاقتصادية للبلاد “مفقودة” ، منوها الى اهمية اخذ مجلس النواب دورة الرقابي ممثلاً عن الشعب وايقاف القرار والافكار “المشتتة” .

وابدى استعداد غرفة تجارة بغداد لتقديم مقترحات ورؤية “عميقة” تعالج الازمة المالية الحالية .

واكد رئيس الغرفة ان التجار واصحاب المحلات والكسبة ، سيبدأون اعتصاما مفتوحا لن ينتهي الا بإلغاء قرار رفع صرف العملة ووضع سياسة مالية واقتصادية عقلانية ومدروسة .