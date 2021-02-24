اسعار النفط تتراجع بعد ارتفاع مخزونات الخام الامريكية

المستقلة /-تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي حيث أدى التجميد الشديد في الولايات الجنوبية إلى كبح الطلب من المصافي التي اضطرت للإغلاق.

وأفاد معهد البترول الأمريكي (API) يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام ارتفعت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 شباط، وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن تدفقات مصافي النفط الخام تراجعت 2.2 مليون برميل يوميا.

ففي الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش ، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا أو 1.10٪ إلى 61.01 دولارًا للبرميل ، بعد أن تراجعت 3 سنتات يوم الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا ، أو 0.78٪ ، إلى 63.99 دولارًا للبرميل ، مما يمحو مكاسب يوم الثلاثاء البالغة 13 سنتًا.

وسينتظر المستثمرون تأكيدًا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء بأن مخزونات الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، على الرغم من تضرر إنتاج النفط الصخري وسط موجة الجليد غير المسبوقة في جنوب الولايات المتحدة.

وقفزت الأسعار بسبب تعطل الإمدادات الأمريكية وانضباط الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء ، يُطلق عليهم مجتمع أوبك + ، بقيادة السعودية التي خفضت تخفيض إضافي بشكل طوعي بمقدار مليون برميل يوميًا.

في الوقت نفسه ، فإن الإنفاق التحفيزي لتعزيز النمو، وتناوب المستثمرين على السلع، والأمل في أن يؤدي بدء التطعيمات إلى تخفيف القيود المفروضة على الأوبئة ، كلها عوامل تدعم أسعار النفط.

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