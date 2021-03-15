اسعار النفط تتجه نحو الصعود بسبب التعافي الاقتصادي في الصين

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، حيث يتجه خام برنت نحو مستوى سبعين دولارا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 47 سنتا، بما يعادل 0.7 في المئة، إلى 69.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0438 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 66.10 دولار للبرميل، بزيادة 49 سنتا، أو 0.8 في المئة.

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير وفبراير، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وقال سينغ يك تي المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية “سيا إنرجي”، إن الصناعات الثقيلة الصينية شهدت نموا قويا، إذ سجل إنتاجها من الإسمنت والصلب والألمنيوم نموا في خانة العشرات بالمقارنة مع مستويات 2019 قبل جائحة كوفيد، مضيفا أن إنتاج وشحن كل تلك المواد يحتاج طاقة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الحوثيون يعلنون استهدافهم مطار أبها وقاعدة الملك خالد بالسعودية بمسيرات

اخر الاخبار

كويتى يطلق النار على أخر ولوحة سيارة تكشف المستور

اخبار العراق

الأمن النيابية : عديد قوات حلف الناتو في العراق لا يتجاوز 320 شخصاً

اخر الاخبار

فيلم ”النمر الأبيض“ يتصدر منصة نيتفليكس بمعدل 27 مليون مشاهدة

اخر الاخبار

”مايكروسوفت“ تقديم ميزة تلغي صوت الضوضاء في تطبيق سكايب

اخبار العراق

مالية النيابية : شبه توافق بين بغداد واربيل على حسم الموازنة

اخر الاخبار

وزارة الصحة : تجهيز دائرة صحة الأنبار بأربع شاحنات أدوية ومستلزمات طبية

اخر الاخبار

وزارة الصحة : تجهيز دائرة صحة الأنبار بأربع شاحنات أدوية ومستلزمات طبية

اخر الاخبار

وفد أمني عراقي كبير يصل الى قضاء سنجار

اخر الاخبار

اسعار النفط تتجه نحو الصعود بسبب التعافي الاقتصادي في الصين

اخبار العراق

الرافدين : منح 1485 مستلفاً من منتسبي وزارة الداخلية

اخر الاخبار

القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين قضائيا في البصرة

اخبار العراق

في حال اقرار الموازنة.. شمول 500 الف مستفيد بالحماية الاجتماعية

اخبار العراق

الزراعة : تصدير 600 ألف طن تمور إلى الأسـواق العالمية للموسم الحالي

اخبار العراق

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

تغريم راكب 15 ألف دولار لعدم ارتدائه الكمامة

اخر الاخبار

أطباء يلهون بأعضاء مريض في غرفة العمليات