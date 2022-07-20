اسرائيل تهدد “بحرق لبنان”.. هل ستقرع طبول الحرب ؟

المستقلة /- هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بحرق لبنان، قائلا: “تدرك دولة لبنان وقادتها جيدا أنهم إذا اختاروا طريق النار، فسيحترقون بشدة ويتضررون”.

وشدد غانتس على أن “إسرائيل مستعدة لبذل الكثير لجعل جيرانها يزدهرون ومستعدة للعمل طوال الوقت لحماية مواطنيها”، مضيفا: “نحن جاهزون بكل الأبعاد – في الجو، والبحر، والبر، وفي الحرب الإلكترونية”.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، خلال زيارة قام بها برفقة غانتس على الحدود الشمالية: “إسرائيل مستعدة وجاهزة للتصرف ضد أي تهديد”، مبينا “أننا لا نسعى لمواجهة، لكن من يحاول المساس بسيادتنا أو بمواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحا”.

وأضاف: “إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر لا يمثل منصة لإرهاب حزب الله وليس أداة لإيران”، معتبرا أن “أنشطة حزب الله تهدد لبنان ومواطنيه ورفاههم. ولا مصلحة لنا في التصعيد، لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يقود المنطقة بأسرها إلى تصعيد غير ضروري”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

لبنان يجدد تحذيراته من كارثة جديدة بسبب انفجار مرفأ بيروت

اخر الاخبار

وفاة شاب سوري بلبنان إثر ابتلاعه كمية من البنزين

اخر الاخبار

حرب ثانية .. اسرائيل تهدد لبنان بـ 10 أضعاف القصف على غزّة

اخر الاخبار

احتفالات في لبنان بفوز “بشار الأسد” بالانتخابات الرئاسية

اخر الاخبار

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

اخر الاخبار

الجيش الإسرائيلي يقصف مرتفعات لبنانية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

كويتي يشتري “هاتفا هدية لزوجته” وعندما فتح العلبة كانت الصدمة

اخر الاخبار

صعقة ! باريس سان جيرمان عرض نيمار على مانشستر سيتي

اخر الاخبار

موجات الحر ستصبح أكثر حدة حتى هذا الوقت

اخر الاخبار

ماذا نعرف عن الطاعون الدبلي أو الموت الأسود؟

اخر الاخبار

خلال 24 ساعة .. تسجيل 2000 حالة اصابة بالسرطان في السليمانية

اخر الاخبار

مُخرجات “قمة طهران ” خامنئي يشيد بروسيا وأردوغان يطلب الدعم. التفاصيل

اخر الاخبار

في بيتنا طالب سادس اعدادي .. نصائح لأولياء الأمور ليلة الامتحان

اخر الاخبار

في بيتنا طالب سادس اعدادي .. نصائح لأولياء الأمور ليلة الامتحان

اخر الاخبار

رابط استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية بصفة عقد في كربلاء

اخر الاخبار

هل سوف يتم “قطع الانترنت” في العراق بالتزامن مع انطلاق “امتحانات السادس” ؟

اخر الاخبار

دعاء الرزق الذي لا يرد

اخر الاخبار

أطعمة إياك أن تضعها في الثلاجة وهذه هي الأسباب

اخبار العراق

تعيين نائباً جديدا لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

اخر الاخبار

مشروب يحد من السكر بالدم خلال دقائق

اخبار العراق

اتحاد الكرة يقرر اعتماد آلية الدوري العراقي المقبل وموعد انطلاقه

اخر الاخبار

أسوأ العصائر لدهون البطن!

اخبار العراق

تقرير اممي: 60% من شباب العراق يفتقرون إلى المهارات اللازمة للتوظيف والتماسك الاجتماعي